Logo Yazılım The Hammers Ödülleri'nde altın ödüle layık görüldü

Logo Yazılım, Türkiye sınırları içerisindeki tüm sektörlerin pazarlama ve pazarlamayı kapsayan tüm alt bölümlerindeki ekip başarısını değerlendiren The Hammers Ödülleri'nde "Bilişim ve Teknoloji Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3 ana kategori ve 41 alt kategoride yapılan başvurular, özel bir jüri tarafından değerlendirilerek, kazananlar 26 Ekim'de Wyndham Grand İstanbul Levent'te yapılan The Hammers Ödül Töreni'nde duyuruldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ve bu yıl bilişim ve teknoloji sektöründe birincilik ödülünü kazanan ekibin lideri olan Logo Grup Pazarlama Başkanı ve Begüm Arş Türk, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin pazarlama alanında en kapsamlı ödüllerinden biri olan The Hammers Ödülleri'nde 'Bilişim ve Teknoloji Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı' kategorisinde altın ödül almak gurur verici. Pazarlama ekibimiz dijital dönüşümün hızına ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla, hem bilişim farkındalığı yaratılmasına yönelik pazarlama planlarını hayata geçiriyor, hem de tüm pazarlama dünyasında rol model olacak dijital proje ve iş süreçlerine liderlik ediyor. Bu anlamda başarımızın farklı kurumlardan çok değerli jüri üyeleri tarafından tescillenmesi bu yolda ne kadar doğru hamleler yaptığımızı gösteriyor."

Açıklamaya göre, Türk ayrıca Fast Company Türkiye dergisi tarafından belirlenen DİJİTAL CMO 50 listesinde yer alan isimlerden biri oldu. Fast Company Dergisi Dijital CMO 50 listesi, Türkiye'de yeni nesil pazarlama liderlerini ortaya çıkarmayı, onların başarılarını paylaşmayı ve bir platformda buluşturmayı hedefliyor.

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