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LG, Türkiye'nin yeni afacanını seçiyor

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
LG, Türkiye'nin yeni afacanını seçiyor

LG Electronics (LG), kirletip lekelediği tüm giysilerini tertemiz yapmak için bir kez daha Türkiye'nin en afacan çocuğunu arıyor.

LG Electronics (LG), kirletip lekelediği tüm giysilerini tertemiz yapmak için bir kez daha Türkiye'nin en afacan çocuğunu arıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, "En Afacan" seçilen çocuk, ailesine buhar teknolojisine sahip LG Çamaşır Makinesi kazandırıyor.

En Afacan Çocuk 2021 yarışmasına katılmak isteyenlerin 30 Ekim'e kadar, çocuğunun en afacan ve en pasaklı haliyle fotoğrafını ya da videosunu çekerek "#LGcamasirmakinesi" ve "#afacancocuk2021" etiketleriyle Instagram hesaplarından paylaşmaları gerekiyor. @lgturkiye hesabını hem takip edip hem de katılmasını istedikleri arkadaşlarını etiketleyen katılımcı adayları, LG Çamaşır Makinesi kazanma şansına da sahip olacak.

4-30 Ekim'de düzenlenen yarışma ile Türkiye'nin yeni "En afacan" çocuğunu seçen LG, sevimli yaramazın kirlettiği tüm giysileri buhar özellikli çamaşır makinesi ile yüzde 99,9 antialerjik yıkama yaparak tertemiz hale getiriyor. LG Buhar özellikli çamaşır makinelerinin hassas ve derinlemesine temizliği sayesinde, en ağır kirler bile yok oluyor, giysiler yıpranmadan uzun süre alındıkları hallerini koruyor.

Üstelik LG, yapay zeka özelliği ile kendi kendini programlayan çamaşır makineleri ile sağladığı ekstra özen ve hijyeni; en narin bebek cildine değen çamaşırları özenle yıkayan, bebeklerin gelişim evrelerine göre yenilenen Uni Baby Sıvı Çamaşır Deterjan işbirliğine devam ediyor. Ekim ayı boyunca LG Brandshop'lardan LG Buhar özellikli çamaşır makinesi alanlara, 4 adet 1500ml Uni Baby Hassas Dokunuş Sıvı Çamaşır Deterjanı hediye ediliyor.

LG çamaşır makinelerinde bulunan buhar özelliği, çamaşır yıkama fonksiyonunun yanı sıra, bakteri ve alerjenlerin yüzde 99,9'unu yok ediyor. LG Buhar özellikli çamaşır makineleri, klasik çamaşır makinelerinin aksine, kazanın sadece bir bölümüne değil, tamamına 60 derecelik buhar vererek giysilerdeki bakteri ve alerjenleri ortadan kaldırıyor. LG çamaşır makinelerinde bulunan AI DD özelliği, kullanıcılara program seçmeye gerek duymadan, tek tuşla çamaşır yıkama keyfi de sunuyor.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
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