LG Electronics'in "Micro LED" teknolojisi, bugün Güney Kore'de başlayan International Light Convergence EXPO 2021'de Başkanlık Ödülü'nün sahibi oldu.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG, RGB çiplerinin geleneksel baskılı devre kartı yerine doğrudan İnce Film Transistör (TFT) cam arka panele aktarıldığı yeni bir uygulama yöntemi geliştirerek teknolojiyi bir sonraki seviyeye taşıyor. LG'nin yeniliği, daha derin ve daha gerçekçi siyahlarla yüksek çözünürlüklü görüntüler sunan heyecan verici yeni olasılıkların kapısını açıyor.

Küçük ışık yayan diyotlar kullanarak kendi kendine yayılan Micro LED, olağanüstü parlaklık, kontrast ve netlikle çarpıcı görüntü kalitesi sunuyor. LG'nin ödüllü yeni nesil Micro LED teknolojisi, etkileyici bir izleme deneyimi için canlı, doğru renkler ve derin siyahlar sağlıyor. Bu çok yönlü ekranın modüler tasarımı, kullanıcılara ekran boyutlarını istenen alanlara ve tercihlere uyacak şekilde özelleştirme olanağı veriyor. Tüm bunlar, duvarlara ve çevredeki ortamlara sorunsuz bir şekilde entegre olmak için çerçevesiz şık bir tasarımla birlikte geliyor.

Yaklaşık 200 firmanın toplam 500 stantla katıldığı International Light Convergence EXPO'da, gelişmiş LED, OLED, tabela ve aydınlatma teknolojilerindeki en son gelişmeler sergileniyor. Her yıl Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı ile Kore Ticaret-Yatırım Teşvik Ajansı tarafından düzenlenen Hükümet Ödül Töreni, LED ve OLED gelişiminin ilerlemesine yönelik önemli katkıları takdir ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve LG Electronics İş Çözümleri Şirketi Bilgi Ekranı İş Birimi Başkanı Paik Ki-mun, "LG olarak, bu fuara bir kez daha katılmaktan ve Micro LED teknolojisindeki yeniliklerimizle bu ödülü almaktan inanılmaz derecede onur duyuyoruz. Hem geliştirici hem de üretici olarak Micro LED teknolojisinin bizi oldukça heyecanlandırdığını söylemeliyim." ifadelerini kullandı.

Gelişmiş teknolojileri ve üretim bilgisi ile LG, ilk Micro LED ürününü 2020'de tanıttı ve ekran yenilikçisi olarak küresel itibarını daha da güçlendirdi. LG'nin ilk Micro LED tabela ürünü LG MAGNIT, üstün görüntü kalitesi ve parlaklığı sektör lideri teknolojileriyle kusursuz bir şekilde bir araya getiriyor.

The International Light Convergence EXPO 2021, 3-15 Ekim tarihleri arasında Güney Kore'nin Goyang kentindeki Kore Uluslararası Sergi Merkezi'nde (KINTEX) gerçekleştiriliyor.