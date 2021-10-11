LG, kavisli monitörü UltraGear 38GN950-B ile yeni bir dönem başlatıyor

LG Electronics (LG), kavisli monitörü UltraGear 38GN950-B ile oyun monitörlerinde yeni bir dönem başlatıyor.

LG açıklamasına göre, LG UltraGear 38GN950-B, 38 inçlik Kavisli Ultra Geniş QHD+ (3840 x 1600) Nano IPS Ekranı, IPS 1 ms (GtG) 144Hz yenileme hızı (O/C 160Hz), 3 taraflı neredeyse kenarlıksız tasarımı VESA Display HDR 600 & DCI-P3 yüzde 98 renk gamı, NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync Premium Pro ile uyumlu olması ve eğimi, yüksekliği ayarlanabilir standı ile oyun dünyasına yeni bir bakış açısı sunuyor.

NVIDIA G-SYNC uyumluluğu, 1ms GTG yanıt süreleri ve profesyonel düzeyde özelleştirme ve hızlı, canlı IPS paneller gibi oyun odaklı özellikleriyle, ABD'nin bir numaralı monitör markası olan LG UltraGear, 38GN950-B ile oyunseverlere kavisli ekran farkını sunuyor.

Gerek donanım ve teknik özellikleri gerekse şık tasarımı ile öne çıkan LG UltraGear 38GN950-B, Nano IPS ile daha hızlı ve gerçekçi bir oyun deneyimi sunuyor. Nano IPS ekran, 1ms GTG TN seviyesinde hızlara ve ultra hızlı yenileme hızlarına ulaşıyor ancak zengin ve canlı görüntüyü korumayı başarıyla sürdürüyor.

TN Speed ile karşılaştırılabilir IPS 1ms ile en aza indirilen afterimage ve hızlı tepki süresi sayesinde yepyeni bir oyun performansı sağlayan LG UltraGear 38GN950-B, VESA DisplayHDR 600 ile gerçekliği aşan bir deneyim sunuyor.

Bu üst düzey ekran teknolojisi dokuları, çevreleyen unsurları, gerçekçi karakter hareketlerini ve güneş ve gölgenin doğal rekreasyonlarını yükseltiyor. 160Hz'e yükseltilen yenilenme hızı, bulanıklığı azaltıyor, neredeyse gerçek zamanlı olarak hızlı aksiyon sağlıyor.

NVIDIA G-SYNC uyumluluğu, takılmayı ve giriş gecikmesini en aza indirirken ekran yırtılmasını en aza indirerek daha hızlı ve daha sorunsuz oyun sağlıyor. FreeSync Premium Pro teknolojisinin sağladığı kesintisiz, akıcı hareket deneyimi 21: 9 oranındaki kavisli ekranla birleşince mükemmel bir görüntü ortaya çıkıyor.

LG UltraGear 38GN950-B, Ses Eşitleme Modu'nda Sphere Light 2.0, göz yorgunluğunu azaltırken kullanıcıyı oyunun derinliklerine çekiyor. Ses Senkronizasyonu modu ile 38GN950 oyundaki dinamik seslere göre yanıyor. Video Eşitleme Modu'nda ise monitörde görünen görsel efekt renklerine göre yanıyor ve oyuncunun oyuna tamamen dalmasını sağlıyor.