Kütahya-Tavşanlı yolundaki kavşak ve bağlantı yolu çalışması tamamlandı

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, karayolları ekiplerince Kütahya- Tavşanlı yolu 18. kilometresinde yapılan kavşak ve bağlantı yolu çalışmasının tamamlandığını ifade etti.

İl Başkanı Sebahattin Ceyhun yaptığı açıklamada," Karayolları ekiplerimizce Kütahya -Tavşanlı yolu 18. kilometresinde yapılan kavşak ve bağlantı yolu çalışması tamamlandı. Termalin Başkenti olmaya aday şehrimizin en önemli aktörlerinden biri olan Yoncalı'mıza kazandırmış olduğumuz antrenman kamp tesisleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve bu bölgede bulunan otellerimize ulaşımın daha kolay sağlanabilmesi adına başlatılan kavşak çalışmaları tamamlanarak hemşerilerimizin hizmetine sunuldu. Ayrıca aynı kavşaktan Yoncalı Ağaçköy'e giden bağlantı yolu asfalt kaplaması tamamlandı. Hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA