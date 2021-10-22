Kütahya'da yangın havuzlarının sayısı 46'ya ulaştı

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce, orman yangınları sırasında daha hızlı bir şekilde su temin edebilmek amacıyla yapılan yangın havuzlarının sayısının 46'ya ulaştığı bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından olası bir orman yangınında helikopterlerin yangına anında müdahale edebilmesi ve arazözlerin su alabilmeleri için önemli bir ihtiyaç olan orman yangın havuzlarının yapımları devam ediyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nde 2020 yılı itibari ile toplam 42 adet yangın havuzu bulunmakta iken, 2021 yılında Simav ilçesinde 2 adet, Domaniç ilçesinde 1 adet yangın havuzu tamamlanmış, Gediz ilçesinde ise 1 adet yangın havuzu tesis aşamasında bulunuyor.

Yangın havuzlarının orman yangınlarıyla mücadelede büyük öneme sahip olduğunu belirten Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yapılan 4 yangın havuzu ile Kütahya'daki havuz sayısının 46'ya ulaştığını belirtti.

Bölge Müdürü Keskin, "Ortalama bin 200 ton su kapasiteli yangın havuzlarımızı orman yangınlarında kullanılmak üzere, su kaynağının bulunmadığı mevkilere yapıyoruz. Yangın söndürme helikopterleri ve arazözlerinin etkin kullanımını sağlamak ve yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek bizler için hayati önem taşıyor. Bu noktada yangın havuzlarımızın önemi yadsınamaz. Yangın alarmı verildiğinde helikopterler ve arazözlerimiz en yakın gölet ya da havuza yönlendirilme ve yangına ilk müdahaleyi yapmaktalar. Amacımız ormanlarımızı en iyi şekilde korumak. Bu konuda her zaman vatandaşlarımızdan da destek bekliyor, dikkatli olmalarını istiyoruz. Aynı zamanda yangın havuzlarımızın çevresinde de gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın bu alanlara girmeleri ve yaklaşmaları can güvenlikleri açısından tehlike arz ediyor. Dikkatli olalım ve üzücü olayların yaşanmasına sebebiyet vermeyelim" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA