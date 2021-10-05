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Kuşadası Belediyesi sıfır işgaliye kararlılığını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kuşadası Belediyesi sıfır işgaliye kararlılığını sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi sıfır işgaliye uygulaması ile ilgili kararlılığını sürdürüyor.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi sıfır işgaliye uygulaması ile ilgili kararlılığını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye başkan yardımcıları, zabıta ekipleriyle birlikte kentin turistik çarşılarını dolaşarak sıfır işgaliye kuralına uymayan işletme sahiplerine uyarılarda bulunuyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in yaşama geçirdiği sıfır işgaliye uygulaması kentin turistik çarşılarını daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturdu. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise usulsüz işgallerin önüne geçmek için denetimlerine devam ediyor. Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de katıldığı denetimlerde kurallara uymayan esnafa uyarılarda bulunuluyor. Yaklaşık iki buçuk senedir uygulanan sıfır işgaliye, vatandaşlar ve esnaf tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ile Özgür Batçıoğlu Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Kuşadası'nın yenilenen turistik çarşılarında sıfır işgaliye denetimi gerçekleştirdi. Kuralları ihlal eden işletme sahiplerine uyarıda bulunan başkan yardımcıları, plastik masa ve sandalye kullanımının 2019 yılının Temmuz ayında belediye meclis kararıyla yasaklandığına dikkat çekti. Başkan yardımcıları, esnaftan ahşap veya ahşap görünümlü masa ve sandalye kullanmalarını istedi. Esnafın talep ve önerilerini de dinleyen başkan yardımcıları Oğuzhan Turan ve Özgür Batçıoğlu, turistik çarşıların daha temiz olması için alınan mermer ve taş yüzey temizleyici araç hakkında bilgi verdi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi sıfır işgaliye kararlılığını sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi sıfır işgaliye kararlılığını sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi sıfır işgaliye kararlılığını sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi sıfır işgaliye kararlılığını sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi sıfır işgaliye kararlılığını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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