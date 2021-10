Kurumları çevikleştiren dijital dönüşüm sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor

Dijital dönüşüm sürecinde geleceğe yatırım yaparak kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak isteyen kurumlar, "Çevik Yapılar ve Sürdürülebilirlik" panelinde buluşuyor. SAP Türkiye, MEXT ve Felece iş birliğiyle 20 Ekim'de gerçekleştirilecek etkinlikte, akıllı ERP çözümleri ve kurumlar için sürdürülebilirlik projeleri tartışılacak.

Kovid -19 pandemisinin küresel olarak belirsizlik ve kriz koşulları oluşturması, sürdürülebilirliğin sadece sosyal açıdan değil, ekonomik ve çevresel açıdan da önemini güçlü bir şekilde vurguladı. Kurumların çeviklik ve dayanıklılık kazanmak için iş hedeflerini yeniden şekillendirmesine ve dijital dönüşüm planlarını erkene çekmelerine yol açan bu durum, sürdürülebilirliğin tanımının yeniden yapılması ihtiyacını gündeme getirdi. SAP Türkiye, MEXT (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Teknoloji Merkezi) ve Felece iş birliğiyle 20 Ekim'de düzenlenecek "Çevik Yapılar ve Sürdürülebilirlik" panelinde, iç içe geçen sürdürülebilirlik, çeviklik ve dijitalleşme ve organizasyonel dayanıklılık kavramları masaya yatırılacak.

ÇEVİK İŞ MODELLERİ ENERJİ KULLANIMINI AZALTIYOR

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Felece Genel Müdürü Oğuz Kaya, "Yaşanan köklü değişim içerisinde sektörlerin öncelikleri ve iş hedefleri yeniden şekilleniyor. Dönüşen pazarlarda fırsatlar hızla farklılaşıyor. Her unsurun hızla dönüştüğü ve dönüşümün tanımının her an değişebileceği bir dünyada, şirketler iş süreçleriyle uyum sağlayacak çevik yapılara ihtiyaç duyuyorlar. Çevik modellerin enerji kullanımını azaltarak sürdürülebilirlik yaklaşımıyla hayata geçirilmesi ise değişen dünyada daha önceki dönemlerden çok daha kritik bir önem taşıyor. Özellikle regülasyona tabi sektörlerde uyumluluk ve sürdürülebilirlik doğru teknoloji dönüşümleriyle mümkün olabiliyor" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÇEVİK DÖNÜŞÜM MODELLERİ TARTIŞILACAK

Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan'ın moderatörlüğünde düzenlenecek etkinliğe Kosifler Grup CEO'su Temel Aras, İzocam CFO'su Doruk Özcan, Çelik Motor Bilgi Teknolojileri Müdürü Tolga Demirbilek, Yıldızlar Yatırım Holding Dijital Dönüşüm Müdürü Oğuz Duru ile Bilişim Teknolojileri Direktörü Yalçın Öztürk, SAP Türkiye Bulut ve İş Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal ve Felece Genel Müdürü Oğuz Kaya katılacak. Çevrimiçi gerçekleştirilecek ücretsiz etkinliğe katılmak için felece.com'dan kayıt yaptırılabilecek.

