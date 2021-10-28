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Kuru üzüm ihracatçıları e-ticaretle son tüketiciye odaklanacak

AA / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi
Kuru üzüm ihracatçıları e-ticaretle son tüketiciye odaklanacak

Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde evlerde kuru üzüm tüketiminin arttığını, geçmişte ara malı ya da sanayi sektörlerine odaklandıkları kuru üzüm ihracatında son tüketici için e-ticaret kanallarına ağırlık vereceklerini bildirdi.

Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde evlerde kuru üzüm tüketiminin arttığını, geçmişte ara malı ya da sanayi sektörlerine odaklandıkları kuru üzüm ihracatında son tüketici için e-ticaret kanallarına ağırlık vereceklerini bildirdi.

Öz, yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı'nın çevrim içi olarak gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye'nin her yıl 250 bin ton civarı kuru üzüm ihraç ederek dünya çekirdeksiz kuru üzüm ihracatından yüzde 35 pay aldığını, Türk üzümünün dünya üzüm pazarını domine eder konumda olduğunu bildiren Öz, salgın sonrasında bu üründe tüketici profilinde bir değişim yaşandığını kaydetti.

Kuru üzümü bugüne kadar sanayi sektörlerine, bisküvi, kek başta olmak üzere unlu mamuller, pekmez, şarap, rakı ve sirke sektörlerine yönelik olarak pazarladıklarını belirten Öz, "Pandemi sonrasında insanlar vakitlerinin büyük bölümünü evlerinde geçirmeye başladı. Evde kuru üzümlü kek, kurabiye, ekmek gibi ürünlerin yapımı arttı. Nihai tüketiciye direkt ulaşacağımız e-ticaret platformlarında yer almamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçte konteynerlerle ürün satarken e-ticaretle küçük ambalajlarda ürün satmaya odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öz, Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı'nda alınan kararla etkinliğin 2022 yılında İzmir'de gerçekleştirileceğini de ifade etti.

AA / Yusuf Şahbaz - Ekonomi Haberleri
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