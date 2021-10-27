"Küresel uyum, iş dünyasında itibarın artırılmasını sağlayan bir fırsat kaynağı"

Mazars'ın 'kürsel uyum' ile ilgili yaptığı araştırmaya göre küresel uyum, güven tesis edilmesini ve iş dünyasında itibarın artırılmasını sağlayan bir fırsat kaynağı olarak görülüyor.

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık firması Mazars, bugün 'Güvenin kilidini açmak: küresel uyum neden iş gündeminde kendine yer buluyor?' başlıklı raporunu paylaştı. 25 ülkeden çok uluslu şirketlerde çalışan 892 üst düzey muhasebe ve vergi uyum uzmanıyla yapılan bir ankete dayanarak hazırlanan çalışmada, uyumla ilgili mevcut ve gelecekteki riskler ve fırsatların altı çizildi.

DEĞER YARATMA FIRSATI

Raporda yer alan bilgilere göre uyum liderleri, uyumu yalnızca bir zorunluluktan ziyade bir fırsat kaynağı olarak görme eğiliminde bulunuyor. Liderlerin yüzde 58'i bu görüşe katılırken, uyumun sunduğu fırsatlar önem güven oluşturmak, güveni pekiştirmek ve itibar tesis etmek olarak da değerlendiriliyor.

Uyum gerekliliklerin karşılanması sonucunda değerli çıktılar elde edildiğine değinilen çalışma, katılımcıların yüzde 65'i uyumun yatırımcı güvenini artırdığını düşünürken, yüzde 64'ünün müşteri/müşteri güvenini artırdığını, yüzde 61'inin ise iyi itibar tesisine yardımcı olduğunu gösteriyor.

İŞLETMELER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN TALEPLERİ KARŞILADIĞINDAN EMİN GÖRÜNÜYOR

Raporda, "İşletmelerin dörtte üçünde (yüzde 75) üst düzey yöneticiler veya Yönetim Kurulu uyumla ilgili konuları üç ayda bir veya daha yoğun bir sıklıkta (yüzde 39'u ayda bir) ele alıyor. Bu girişim, büyük ihtimalle önceden planlanmış bir risk gözden geçirme çalışmasının parçasıdır (yüzde 50) ancak çoğunlukla yeni öngörülerin ortaya çıkarılması veya fırsatların yakalanması amacıyla da gerçekleştirilmektedir (yüzde 44). İşletmeler uyum işlevlerine son derece güveniyor; ankete katılanların yaklaşık yüzde 82'si, şu anda uyum yükümlülüklerini yerine getirdikleri ve gelecekte de durumun böyle olacağı konusunda kendilerine 8/10 seviyesinde (10 puanlık bir ölçekte) güveniyor" bilgisi de yer aldı.

LİDERLER EKSİKLERİN BULUNMASI HALİNDE RİSKLE KARŞILAŞACAKLARINI BİLİYOR

Uyum liderlerinin, eksikliklerin önemli risk teşkil edebileceğini bildiği vurgulanan rapordaki sonuçlar, liderlerin yüzde 77'sinin, işletmelerinin son beş yılda dünyanın herhangi bir yerinde muhasebe ve vergi uyumuyla ilgili zorluklarla karşılaştığını söylüyor. Bu hususta en yaygın karşılaşılan sonuçlar arasında itibarın zarar görmesi, şirkete yönelik disiplin cezaları ve para cezaları bulunuyor.

UYUM DAHA KARMAŞIK HALE GELİYOR VE YÖNETİLMESİ ZORLAŞIYOR

Çalışmada, uyum yönetiminin zorlaşmasıyla daha karmaşık hale geldiği, mevzuatın hızla değiştiği ve Covid-19'un aksamalara neden olmaya devam edeceğine dair sonuçlar da yer aldı.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 38'i önümüzdeki beş yıl içinde uyumun önündeki en önemli zorluklar arasında karmaşıklığın artmasını belirtirken, aynı oranda katılımcı pandeminin etkilerini ifade ederken ve yüzde 36'sı yeni mevzuatın altını çiziyor. Brexit de uyum konusunda birtakım zorluklara neden olurken, zorluklar listesinde üst sıralarda yer almıyor (dünyadaki anket katılımcılarının yüzde 23'ü bunu en büyük zorluk olarak belirtiyor).

LİDERLER TEKNOLOJİ YATIRIM YAPMALI AMA BECERİLERİNİ DE ARTTIRMALI

Teknoloji (özellikle makine öğrenimi/yapay zeka) ve becerilerin, uyum açısından planlanan en büyük yatırımlar olarak dikkat çektiği vurgulanan çalışmanın sonucu; katılımcıların yüzde 45'inin, yeni muhasebe ve vergi uyumluluğu teknolojisinin, beş yıl içinde kendi birimlerindeki performans artışının en büyük itici güçlerinden biri olacağını söylüyor.

Ancak, katılımcılar ekiplerindeki bilgi ve beceri eksikliğinden çekiniyor. Beş katılımcıdan ikisi (yüzde 42) bu hususun ekiplerinin uyum hedeflerini yakalaması konusunda başlıca engellerden biri olduğunu düşünüyor.

GENİŞ BÖLGESEL TUTARLILIK DİKKAT ÇEKİYOR

Çalışmada bölgeler ve ülkeler, soru setlerinde büyük ölçüde benzer cevaplar verirken, birtakım aykırı yanıtlar görülüyor. Latin Amerika'daki liderlerin yüzde 50'si uyum sorunlarını ayda bir veya daha yoğun bir sıklıkta ele alırken (bu oran küresel ortalamanın 11 puan üzerindedir), uyumu ankete katılan tüm bölgeler arasında en güçlü şekilde fırsat olarak gören kesimi oluşturuyor (yüzde 65'e karşı yüzde 58). ABD'deki katılımcılar, uyum konusundaki en büyük zorluğu, düzenleyicilerin incelemelerindeki artış olarak belirtirken (bu husus, tüm katılımcılar açısından bakıldığında ilk üç zorluk arasında yer almıyor), Afrika-Orta Doğu bölgesi, Latin Amerika ve ABD'deki uyum liderlerinin uyuma ayırdıkları kaynakları son 12 ayda genel katılımcılara kıyasla daha fazla artırmış olması muhtemel görünüyor (genel sonuç olan yüzde 60'a kıyasla sırasıyla yüzde 78, yüzde 71 ve yüzde 78).

RAPOR ŞİRKETLERE UYUMUN KATMA DEĞERİNİ AÇIKLIYOR

Mazars Denge'nin İç Denetim, Risk ve Kontrol Lideri Fatma Feyza Külekçi, raporu değerlendirdi. Tüfekçi, "Günümüz iş dünyasında, uyum sadece kurallara uymak ve yetkilere uygun hareket etmekten ziyade her gün tüm yolu yeniden yapılandırırken fırsata açılan bir kapıdır. Mazars 2021 Küresel Uyum Çalışması, şirketlere uyumun katma değerini açıklarken, uyumu yönetmek ve iyi bir işletme sahibi olmak için zaman ve kaynak ayırma gerekliliğinin altında yatan sebepleri gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL UYUM DIŞ DÜNYAYA KARŞI OLUMLU BİR İTİBAR OLUŞTURUYOR

Mazars Küresel Dış Kaynak Kullanımından Sorumlu Ortak Erick Gillier konuyla ilgili, "Küresel uyum, uzun süredir iyi iş uygulamalarının temel taşlarından biri olmuştur, ancak bazı çevreler tarafından hala yararlanılacak bir fırsattan ziyade yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük olarak görülebilmektedir. Bu nedenle, iş liderlerinin bu konuya gösterdikleri dikkat, bekledikleri getiriler, öngördükleri riskler ve yatırıma odaklandıkları hususlar dahil olmak üzere küresel uyuma nasıl yaklaştıklarını ortaya çıkarmak için bu çalışmayı yaptık. Anketimiz ve çalışmamız, küresel uyumun iyi bir şekilde yapılandırıldığında yatırımcı güveni oluşturduğunu, müşteri güvenini artırdığını ve dış dünyaya karşı olumlu bir itibar oluşturduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Erick sözlerine şöyle devam etti:

"Bu anket ve çalışma, iş liderlerinin uyum konusunda sahip oldukları sorumluluk duygusunu net bir şekilde ortaya koyuyor. İşlerin her zamankinden daha sıkı bir şekilde denetlendiği günümüzde, çoğu liderin uyuma ayrılan mali ve insan kaynaklarını artırmayı planladığını gösteren bulgular, iyi işlerin iyi bir biçimde yapıldığını görmek isteyen herkes için güven verici olarak algılanmalıdır."

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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