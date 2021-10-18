Küresel sıcaklık artışının 2 derecenin altında tutulabileceği öngörülüyor

Küresel sıcaklık artışının 2025'e kadar karbon emisyonlarını azaltmak için atılacak adımların hızlandırılmasıyla 2 derecenin altında tutulabileceği öngörülüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen uluslararası yatırımcı ağı Sorumlu Yatırım İlkeleri'nin (PRI) Tahmini Politika Senaryosu analizine göre, 1-12 Kasım tarihlerinde İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26), küresel sıcaklık artışını sınırlandırmak için atılacak adımların değerlendirilmesi noktasında büyük önem taşıyor.

Dünyanın 21 büyük ekonomisini içeren analize göre, yüzde 50 ihtimalle küresel sıcaklık artışı Paris Anlaşması hedefleri kapsamında 2 derecenin çok altında tutulabilir ve küresel karbon emisyonları 2050'ye kadar yüzde 80 azaltılabilir.

Küresel sıcaklık artışının bu seviyede sınırlandırılması için 2025'e kadar emisyonların azaltılmasına yönelik güçlü politikaların hızla devreye alınması gerekirken, bu sayede enerji sektöründen kaynaklanan emisyonlar 2020'deki yaklaşık 34 gigaton karbon eş değeri seviyesinden 2050'de 9 gigatona (yüzde 75) düşürülebilir.

Arazi sektöründen kaynaklanan emisyonlar ise 2020'deki yaklaşık 6 gigaton karbon eş değeri seviyesinden 2050'ye kadar azaltılarak karbon emisyonu yutağı haline getirilebilir.

Emisyonların güçlü politikaların uygulanmasıyla 2025 sonrası düşüşe geçeceğinin tahmin edildiği analize göre, kapsamlı politika değişiklikleriyle 2030'a kadar yollardaki tüm araçların yaklaşık yüzde 30'u elektrikli olacak ve elektrikli araçlardaki artış petrol talebindeki düşüşü hızlandıracak.

Rüzgar ve güneş enerjisi 2030'a kadar küresel elektrik üretiminin yüzde 30'undan fazlasını karşılayacak ve bu oran bugünkü seviyenin yaklaşık üç katına ulaşmış olacak.

Küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için ise söz konusu politikalar yetersiz kalırken, 2025'e kadar tüm dünyada ormansızlaşmaya son verilmesi, Çin dahil tüm ülkelerin 2035'e kadar kömürden çıkışı gerçekleştirmesi ve 2045'e kadar küresel olarak yüzde 100 temiz enerjiye geçişin sağlanması gerekiyor.