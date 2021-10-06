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Kuraklıktan etkilenen çiftçilere tohum desteği

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Kuraklıktan etkilenen çiftçilere tohum desteği

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kuraklık dolayısıyla verim kaybı yaşayan çiftçilere tohum desteği verdi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kuraklık dolayısıyla verim kaybı yaşayan çiftçilere tohum desteği verdi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sertifikalı tohumları geliştirmek ve kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek olmak amacıyla il merkezinde 250 ton buğday, 50 ton arpa ve ilçelerde 50 ton 5'li karışım yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. Yüzde 75'ini Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından karşılanan projeden yararlanmak isteyen çiftçilerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Üreticiler burada yapılan başvurular neticesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 2418 Sayılı Erzincan Tarım Kredi Kooperatifi'ne giderek yem bitkisi tohumlarını teslim alıyorlar. Desteklemelerden yararlanmak için kuyrukta bekleyen çiftçi Vahap Yemlik yapılan desteklemelerden ötürü memnun kaldığını dile getirerek, "Dünya genelinde ve Türkiye'de kuraklığın görülmesi nedeniyle Erzincan'da bu kuraklık vilayetlerinden biri oldu. Tarım Bakanlığının öncülüğünde, İl Tarım Müdürlükleri çiftçilere destek mahiyetinde buğday tohumu dağıtılıyor. Bu yapılan köylüler için büyük bir nimettir. Piyasada 5 bin 200 lira olan buğdayı bize bin 300 liraya veriyor. Yüzde 75'i devlet, yüzde 25'i de çiftçi ödüyor. Biz çiftçilerin kalkınması için büyük bir fedakarlık yapıyor devlet." dedi.

Erzincan Tarım Kredi Kooperatifi'nde yem bitkisi tohumlarını teslim alan Saztepe köyü Muhtarı Dursun Fırat ise, "Devletimiz sağ olsun kuraklık nedeniyle buğdaya yüzde 75 hibe vererek köylülerimize kolaylık tanıdı." diye konuştu.

Öte yandan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin yapılan desteklemeler hakkında bilgi vererek, "İl Müdürlüğümüzce 'Sertifikalı Tohumların Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında ilimiz genelinde geçen yıl 375 ton buğday tohumu ve 38 ton yonca tohumu dağıtılmıştı. Bu yıl itibariyle de yüzlük arpa, buğday ve 5'li karışım tohumu dağıtıyoruz. Bunun yüzde 75'i Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmakta olup yüzde 25'i vatandaşlarımızca karşılanmakta. İl merkezinde 250 ton buğday, 50 ton arpa ve 50 ton da ilçelerimizde 5'li karışım yem bitkisi tohumu dağıttık. Burada amacımız hem sertifikalı tohumları geliştirmek hem de özellikle bu sene ülkemizde meydana gelen kuraklıktan dolayı vatandaşlarımızın görmüş olduğu zararlarını bir nebze olsun tohumluk vererek karşılamak için bu projeyi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kuraklıktan etkilenen çiftçilere tohum desteği

Kuraklıktan etkilenen çiftçilere tohum desteği

Kuraklıktan etkilenen çiftçilere tohum desteği

Kuraklıktan etkilenen çiftçilere tohum desteği

Kuraklıktan etkilenen çiftçilere tohum desteği

Kuraklıktan etkilenen çiftçilere tohum desteği

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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