Kuraklık bıttımı vurdu, çiftçiler dertli - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuraklık bıttımı vurdu, çiftçiler dertli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kuraklık bıttımı vurdu, çiftçiler dertli

Siirt'te çiftçiler bu yıl yetersiz yağış nedeni ile kuraklığın yaşanması sonucu bıttımda umduğunu bulamadı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te çiftçiler bu yıl yetersiz yağış nedeni ile kuraklığın yaşanması sonucu bıttımda umduğunu bulamadı. Üreticiler bu yıl salkımdaki ürünün boş olmasının üzüntüsünü yaşadı.

Siirt'e geçen yıl iç piyasada 300 liraya satılan bıttımın kilogram fiyatının, bu yıl kuraklık nedeniyle salkımlar doluluk oranın az olması nedeni ile daha da yükseleceği belirtildi. Bu yıl yetersiz yağışın sonucu oluşan kuraklık nedeniyle üründe büyük bir verim kaybı yaşandığını belirten Ziraat Mühendisi Murat Kuyumcu, rekoltede yaşanan verim kaybının en büyük nedeninin kuraklık olduğunu söyledi. Bahçelerde üründe incelemelere devam ettiklerini dile getiren Kuyumcu, "Burası bölgenin en çok bıttım ağaçlarının olduğu yer olarak biliniyor. Görebildiğimiz kadarıyla bu bahçe meyve tutumu fazla ancak kuraklık nedeniyle iç dolumunun düşük olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Hasat tarihi normal Siirt fıstığından yaklaşık bir ay sonra gerçekleşiyor. Şu anda görebildiğimiz kadarıyla boş oranı yüksek bu bahçede özellikle. Meyve tutumundan ziyade boş oranının yüksek olmasının en önemli nedeni kuraklık olarak görünüyor" dedi.

Bıttım ağaçlarında rekoltede yaşanan verim kaybından dolayı fiyatların artacağını belirten üretici Hikmet Toprak, bu sene kuraklık nedeniyle salkımlarda ürünün içinin boş olduğunu söyledi. Bu sene kuraklık nedeniyle istedikleri verimi alamadıklarını söyleyen Toprak, "Geçen seneye nazaran bıttımda ürün çok ama boş oranı da bu sene çok yüzde 30 ile 35 gibi. Kuraklıktan dolayı bu sene çiftçi zor durumda fiyatına gelirsek dışarıdan talep olursa fiyatı yükselecek, olmazsa bölgede bıttımı alan bir iki esnafımız var ne fiyat biçerlerse o olacak. Dışarıdan birileri almaya gelirse fiyatı yükselecek" diye konuştu. - SİİRT

Kuraklık bıttımı vurdu, çiftçiler dertli

Kuraklık bıttımı vurdu, çiftçiler dertli

Kuraklık bıttımı vurdu, çiftçiler dertli

Kuraklık bıttımı vurdu, çiftçiler dertli

Kuraklık bıttımı vurdu, çiftçiler dertli

Kuraklık bıttımı vurdu, çiftçiler dertli

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Bülent Ersoy Amelia Hamlin
Spor Kerem Aktürkoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli Namaz Vakitleri Ezgi Mola Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuraklık bıttımı vurdu, çiftçiler dertli - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 12:34:46. #1.12#