Kuraklığa rağmen silajlık mısırda rekolte sevinci - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuraklığa rağmen silajlık mısırda rekolte sevinci

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kuraklığa rağmen silajlık mısırda rekolte sevinci

Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde, ikinci ürün olarak silajlık mısır eken üretici, yaşanan kuraklığa rağmen hasattan yüksek verim elde etmenin sevincini yaşıyor.

YAZIHAN, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde, ikinci ürün olarak silajlık mısır eken üretici, yaşanan kuraklığa rağmen hasattan yüksek verim elde etmenin sevincini yaşıyor.

Silajlık mısır ekmesini değerlendiren Çiftçi Hasan Boztepe, bu yıl su kuraklığından dolayı mısır ekimlerini azalttıklarını ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanlığı yüzde 75 hibeli tohum desteği verince bu destekten faydalandıklarını belirtti. Boztepe, "İkinci ürün olarak ektiğimiz bu tohumdan çok memnunuz. Kuraklık olduğu halde dönüme 5-6 ton bir verim aldık. Bu desteklerinden ötürü Tarım İl Müdürümüze ve Tarım İlçe Müdürümüze çok teşekkür ederim" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 2021 yılı için 44 üretici ile bin 325 dekar alanda Haziran ayının 2. haftasında ekim yapılarak başlanan silajlık mısır projesi kapsamında 3 bin 975 kilogram silajlık mısır tohumu alınmış ve alınan tohumluk maliyetinin yüzde 75 bedeli bakanlık bütçesinden, yüzde 25'i ise çiftçi katkısı ile sağlanmıştı.

Yazıhan ovasında özellikle düşük rakımlı alanlarda su ile ilgili problem olmayan alanlarda ikinci ürün olarak yem açığını karşılamak için silajlık mısır projesi uygulandı. - MALATYA

Kuraklığa rağmen silajlık mısırda rekolte sevinci

Kuraklığa rağmen silajlık mısırda rekolte sevinci

Kuraklığa rağmen silajlık mısırda rekolte sevinci

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Pınar Deniz Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuraklığa rağmen silajlık mısırda rekolte sevinci - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 13:26:15. #1.17#