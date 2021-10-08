İSTANBUL (AA) - Dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir yer olacağına inanan ve bu vizyonla sürdürülebilir yatırımlara imza atan Kale Grubu, entelektüel derinliğe ve birikime sahip fikirleri buluşturan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde (KTSM) hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi.

Kale Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, disiplinlerarası paylaşımlara imkan veren üretim ve buluşma platformu olma yolunda hızla ilerleyen Karaköy merkezli KTSM, güneşin yeryüzüne getirdiği dönüşümlerden ve yeryüzü ile yeni bağlantılar kurma fikri üzerinden anlamlı ve özgün bir sergiye imza atıyor.

"İyi Bak Dünyana" hareketine öncülük yapan, evin senin dünyan, dünya senin evin diyen KTSM, sürdürülebilir bir gelecek için aracı olduğu projelere bir yenisini daha ekledi.

Atık kavramı ve dönüşüm üzerine çalışmalar yapan sanatçıları destekleyen KTSM, İstanbul ve New York merkezli multi-disipliner bir tasarımcı ve sanatçı olan Aslı Smith'in "Solar: Güneşe Dair" sergisi için kapılarını açtı. Küratörlüğünü Yonca Keremoğlu ve Rana Kelleci'nin üstlendiği, sergi 5-28 Ekim tarihleri arasında KTSM'de ziyaretçilerini bekliyor.

Doğanın zenginliğini, sistemli bir rastlantısallık içinde, ince bir dengeyle dokuyarak yeniden kurgulayan Aslı Smith, doğadan malzemeleri dönüştürerek meydana getirdiği son dönem dokuma resimlerinden bir seçki sunuyor.

Çıkış noktasını güneşin yeryüzüne getirdiği dönüşümlerden alan eserler, gerektirdikleri emek yoğun ve meditatif süreçle izleyiciyi, yeryüzü ile yeni bağlantılar kurma fikri üzerine derin bir düşünüşe çağırıyor.

Bitki, yiyecek atıkları, toprak ve taşları, buharlama ve kaynatma gibi çeşitli süreçlerden geçirerek sürdürülebilir sanatsal malzemelere dönüştüren Aslı Smith, "Solar: Güneşe Dair" sergisinde birbirinden çarpıcı toplam 11 eser ortaya koyuyor. Sergiye, izleyiciyi sanatçının süreç odaklı yaklaşımını keşfetmek üzere boya ve baskı süreçlerinin mutfağına buyur eden bir kolaj da eşlik ediyor.

Güneş ve yeryüzünün diyaloğu

Geçen sene Kale Tasarım ve Sanat Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen "Atığın İhtimalleri: Biçim ve Süreç" projesi için üretmiş olduğu "Solar 02" adlı yapıtında mutfağından arta kalan avokado atıklarının güneşle kazandığı rengi kağıda aktaran Aslı Smith, kağıdı parçalara ayırarak zamanı yavaşlatan dokuma eylemiyle yeni bir bütün inşa ediyor.

Gezegenin karşı karşıya olduğu atık problemi, iklim krizi ve çevresel duyarsızlığa karşı doğa ile ilişkimizi, güneşe dönerek yeniden inşa etmemiz gerektiğine vurgu yapan Smith, eserleriyle bireysel veya ev içi rutinlerimizi, bedensel ve ruhsal döngülerimizi gezegenin ve doğanın döngüleriyle birlikte düşünerek, doğa ve kültür ayrımına kendine has bir yaklaşım öneriyor.