KTO Başkanı Gülsoy: "Eylül ayında 340 milyon 815 bin dolar ihracat yaptık"

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'de Eylül ayında gerçekleştirilen 340 milyon 815 bin dolarlık ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 62,6 arttığını belirten Başkan Gülsoy, "Pandeminin artmasına rağmen tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdik. İlk 9 ayda ihracatımız ise yüzde 45,6 artmıştır. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

Başkan Gülsoy, "TÜİK verilerine göre 2020 yılı için Kayseri İhracat rakamları Eylül Ayı 209 milyon 589 bin dolar iken 2021 yılı Eylül ayında 340 milyon 815 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 62,6'dir. Kayseri İthalatımız ise 2020 Eylül ayında 111 milyon 56 bin dolar iken 2021 Eylül ayında 153 milyon dolar olmuştur. Pandeminin artmasına rağmen tüm zamanların en yüksek Eylül ayı ihracat rakamına ulaşmayı başardık. 2021 yılı Eylül döneminde 1'inci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak olmuştur. Ayrıca, Almanya, ABD, İsrail ve Birleşik Krallık'tır" İfadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden Su Ürünleri, Hayvansal Mamuller ve Mücevher dışındaki bütün sektörlerde artış meydana gelmiştir" dedi.

"Tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdik"

Başkan Gülsoy, Kayseri olarak 2021 yılı hedefine emin adımlarla ilerlediğini ve 9aylık süreçte önemli bir seviyeye geldiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandeminin getirdiği zorluklara rağmen ihracat rakamlarımız ülkemiz ve ilimiz bazında rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dış ticarette oldukça olumlu bir tabloya sahibiz. Sanayinin çarkları giderek daha hızlı dönmekte, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız salgına rağmen çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam etmektedir. Eylül Ayı ihracat rakamlarını incelediğimizde ülkemiz ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,7 artışla 20 milyar 780 milyon dolar, ithalatı yüzde 11,9 yükselişle 23 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleştirmiştir. Bu sayede Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,9 artarak 160 milyar 951 milyon dolar, ithalat %23,7 artarak 193 milyar 301 milyon dolara çıkmıştır. İhracatçılarımız zaferden zafere koşmaktadır. İhracatımızdaki olumlu gidişat, bize geleceğimize dair umut ve güç vermektedir. Kayseri'de yılın ilk 9 ayını geçtiğimiz yıla kıyasladığımızda ihracatımız yüzde 45,5 oranında artmıştır. Tüm bu gayret ve çalışmalar ve ihracatçılarımızın azmi ile Kayseri'de ilk 9 ayda 2 milyar 588 milyon 332 bin dolar ihracata ulaştık. Gelecek açısından umut verici bir seviyeye ulaşmak, şehrimiz açısından gurur vericidir. Ülkemizi el birliğiyle kalkındıracağız. Omuz omuza yürüyeceğiz ve daha güçlü bir ülke olmak için daha fazla çalışacağız. İnşallah önümüzdeki aylarda rekorlar kırmaya devam edeceğiz .Her ay artan ihracat rakamlarımızla birlikte koyduğumuz hedef olan 3.5 milyar dolara ulaşacağımızı düşünüyorum. Giderek artan ihracat rakamlarımız bizleri bu konuda umutlandırmaktadır. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi, çalışanlarını ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki ülkemiz; güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamları ile tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada öncü olmaya devam edecektir. Biz de Güçlü ve Büyüyen Türkiye hedeflerine ulaşmada Kayseri Ticaret Odası olarak ihracat çarkındaki katkımızı artırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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