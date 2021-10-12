KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, ağustos ayı sanayi üretim verilerini değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ihracat ve kapasite kullanım oranlarındaki artıştan hareketle üretim artışının gelecek dönem de devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bugün açıklanan ağustos ayı sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Ağustostaki aylık yüzde 5,4, yıllık yüzde 13,8'lik artışın olumlu olduğunu belirten Zeytinoğlu, "Bu artışa imalat sanayiden gelen güçlü katkıyı da değerli buluyoruz. Eylülde gerçekleştirdiğimiz tarihi rekor ihracat ve kapasite kullanımlarındaki artıştan, üretimdeki artışların önümüzdeki dönem de devam edeceğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Ağustosta imalat sanayi sektörü endeksinde aylık yüzde 6,3, yıllık yüzde 14,2, ara mallarında aylık yüzde 4,6, yıllık yüzde 15,4, sermaye mallarında aylık yüzde 15,6, yıllık yüzde 20,5, orta yüksek teknolojili ürünlerde aylık yüzde 10, yıllık yüzde 17,5, yüksek teknolojili ürünlerde aylık yüzde 24,9, yıllık yüzde 18,2 olarak ortalamanın üzerinde gerçekleşen artışları olumlu değerlendiriyoruz."