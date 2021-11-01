KSO Başkanı Zeytinoğlu, ekim ayı geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ekimde tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını, çip ve konteyner sorunlarına rağmen bu seviyeyi çok olumlu değerlendirdiklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığınca açıklanan ekim ayı geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Eylülden sonra ekimde de 20 milyar doları aşan ihracat performansını çok olumlu karşıladıklarını aktaran Zeytinoğlu, "Ekimde ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artışla 20 milyar 807 milyon dolar olarak tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı. Halen çip ve konteyner sorunlarına rağmen ihracatta gerçekleştirdiğimiz bu seviyeyi çok olumlu değerlendiriyoruz. Önümüzdeki aylarda 21-22 milyar dolar seviyelerini aşmayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kur etkisiyle ithalatta eylüle göre gerileme yaşandığına dikkati çeken Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Bu, üretilebilme imkanı olan ürünlerin ülkemizde üretilmesine de yönlendiriyor. İhracatta yakalanan ivmeyle ihracatın ithalatı karşılama oranı, ekimde yüzde 93,4'e yükseldi. Ekim itibarıyla yıllık ihracatımız, 215 milyar 684 milyon dolara ulaştı. Ekim ayında en fazla ihracat yapılan beş ülkeden Almanya'ya ihracatın yüzde 4,5, ABD'ye yüzde 35,3, Irak'a yüzde 17,1, İtalya'ya yüzde 21,3 artış olurken, İngiltere'ye yapılan ihracatta yüzde 17,2 gerileme oldu. Ekimde ithalat yüzde 12,9 artışla 22 milyar 270 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 28,9 artış olurken, yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 25,5'lik, tüketim malları ithalatında da yüzde 20,3'lük gerileme olduğunu görüyoruz. Tüketim malları ithalatındaki gerilemenin olumlu, yatırım malları ithalatındaki gerilemenin ise yatırım iştahı açısından izlememiz gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz."

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