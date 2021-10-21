Kripto platformu Crypto Expo Dubai Konferansı'nda ödüllendirildi

MEXC Global, Crypto Expo Dubai 2021'de Asya'daki en iyi kripto borsası ünvanını kazandığını duyurdu. Etkinlikte blok zincir (blockchain) endüstrisindeki büyük markalar da yer aldı.

MEXC, dijital varlık dünyasını şekillendiren en iyi şirketlerin çeşitli ürün ve hizmetlerini sergilemelerine olanak tanıyan etkinliğin altın partneri olmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Fuar, yatırımcıların ve sektör liderlerinin küresel ekonomiyi yeni bir kripto çağına yönlendirme konusunda ilişki ağı kurmalarına ve fikir alışverişinde bulunmalarına imkan sağladı.

MEXC ekibi, 'Asya'daki en iyi kripto para borsası' ödülünü sadık kullanıcılarına ve destekçilerine armağan etti.

YÜZYÜZE GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dubai'deki kripto konferansında bulunan MEXC ekibi, küresel benimsemeye ulaşma stratejileri hakkında bilgi verdi. Temsilciler, kripto dünyasındaki en iyi profesyonellerle benzersiz bir şekilde etkileşim kurma şansı yakaladı ve pazarlama stratejilerini nasıl yükseltecekleri konusunda yeni fikirler elde etti. Ayrıca, birden fazla kripto şirketinden yöneticilerle yüz yüze görüşmelerin gerçekleştiği konferansta kripto dünyasındaki iş fırsatlarını büyütmenin yolları tartışıldı.

Kripto Hizmetlerinde Yükselen Bir Küresel Lider

500 milyon doların üzerinde işlem hacmine ve 200'den fazla ülkede büyüyen bir kullanıcı tabanına sahip olan MEXC Global, 2018 yılında hizmete başlamasından bu yana çeşitli kripto alım satım fırsatlarını dünya çapındaki yatırımcılara genişletti. Singapur merkezli borsa şimdi mükemmel kripto para ticareti hizmetlerini Japonya, Türkiye, Hindistan, Endonezya, Afrika, Güney Kore, Brezilya gibi daha fazla bölgeye ve ülkelere sunuyor.

MEXC ayrıca kriptoyu bir sonraki seviyeye taşımak için en trend blok zinciri projelerinden bazılarıyla ve "on-ramp" kripto platformlarıyla çalışıyor. Son zamanlarda, küresel borsa Avalanche, Polygon ve Solana gibi pazar lideri blok zincirleriyle stratejik ortaklıklar kuran MEXC, blok zinciri ve kripto sektörlerinin yaygın olarak benimsenmesini teşvik etmek için platformlara eko finansman ve teknik destek sunuyor.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri