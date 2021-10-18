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Kraliçe arı üretiminde başarıyı yakalayan kadın girişimci genç kızlara istihdam sağlayacak

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Ekonomi
Kraliçe arı üretiminde başarıyı yakalayan kadın girişimci genç kızlara istihdam sağlayacak

İzmir'de sağlık sorunları yaşayan çocuğuna doğal bal yedirmek için 2 kovanla başladığı arıcılıkta bir başarı hikayesine imza atan anne, genç kızları arıcılığa kazandırmak istiyor.

İZMİR (AA) - İzmir'de sağlık sorunları yaşayan çocuğuna doğal bal yedirmek için 2 kovanla başladığı arıcılıkta bir başarı hikayesine imza atan anne, genç kızları arıcılığa kazandırmak istiyor.

Seferihisar ilçesinde yaşayan sağlık memuru Aslıhan Özşahin, bağışıklık sistemi zayıf olan ve sürekli hastalanan oğluna şifa olması amacıyla evinin bahçesine koyduğu 2 kovanda bal üretmeye başladı.

Zamanla arıcılığı çok seven ve aldığı eğitimlerle bu işi bilinçli olarak yürüten Özşahin, eşi ve iki oğlunun desteğiyle, son dönemde ıslahı yapılan Ege arısı türünün kraliçelerini üretmeye karar verdi.

Yüksek bal verimiyle tercih gören bu türe olan talebin artmasıyla kapasiteyi 450 kovana ulaştıran Özşahin, bir kraliçe arıyla başladığı işinde geçen yıl 7 bin arılık kapasiteye ulaştı.

Başarılı girişimci, işini öğretmek üzere 6 genç kıza istihdam kapısı açtı.

"Bilinçli ve doğru üretim"

Aslıhan Özşahin, AA muhabirine, arıcılığa başladıktan sonra kendisini bulduğunu, doğaya daha çok saygı duymaya başladığını belirtti.

Bu işle ilgili yerli ve yabancı eğitmenlerden ders aldığını, bu süreçte Türkiye'de bu işin bilinçli yapılmadığını gördüğünü aktaran Özşahin, elde ettiği başarının aslında bilinçli ve doğru üretimin bir sonucu olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin dört bir yanına kraliçe arı gönderdiklerini vurgulayan Özşahin, şöyle devam etti:

"Suni tohumlama olmadan kraliçelerimizi yetiştiriyoruz. Bu konuda kısa sürede iyi bir isme sahip olduk. Sabahın erken saatinde kalkıp hava kararana kadar çalışıyoruz. 450 kovanım var. Bunların bir kısmını kraliçe üretmek, bir kısmını bal, bir kısmını da koloni satışı için tutuyoruz.

Bu işe başladığımda 'kızım sen memursun ne işin var, 1-2 sene yapıp bıkarsın' diyenler vardı. Bu konuda taş koyan olmadı ancak destekleyen de olmadı. Onlar öyle dedikçe 'ben bu işi yaparım' diyorsun. Kendimi bulduğum bir iş oldu. Zorlukları çok fazla, özellikle fiziki zorluğu çok."

Arıcılığın kadınlar için uygun bir meslek alanı olduğunu, bu mesleği özellikle genç kızlara aşılamak istediğini söyleyen Özşahin, daha fazla kadının arıcılık yapmasını istediğini dile getirdi.

Özşahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefim Türkiye'deki kız çocukları. Ben de kız çocuğu annesiyim ve kızımı zor şartlarda okuttum. Arıcılığı öğrendim ve riskleri nasıl yönetebileceğimi biliyorum. Öğrendiklerimi bu işe ilgi duyan genç kızlara öğretmek, hem kendi işletmemi kurumsallaştırmak hem de bu işi bilinçsiz yapanların elinden almak istiyorum. Meslek sahibi olmayan kız çocuklarının hem doğada kendilerini bulmasını hem de meslek sahibi olmalarını istiyorum. Bu konuda 6 genç kızımızla çalışıyoruz. Koloni hediye ettiğim kızlar da var."

AA / Mustafa Güngör - Ekonomi Haberleri
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