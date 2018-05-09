Ekonomi Koordinasyon Toplantısı'nda Dövizin Yükselişi Masaya Yatırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Ekonomi Koordinasyon Toplantısı'nda dövizdeki yükseliş masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2,5 saat süren toplantıda Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yanı sıra Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK başkanlarının da katıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık yaptığı toplantı öncesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu tür toplantılar devlet yönetiminin seyri içinde zaman zaman yapılır. Buradan olağanüstülük ya da bir panik çıkartmak doğru olmaz. Piyasada dolanan spekülatif haberler yerine resmi makamların yaptığı açıklamaları esas almakta fayda var. Döviz meselesi olsun, diğer konular olsun bu toplantıda detaylı olarak ele alınacak" açıklamasında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda dövizdeki yükselişin yanı sıra ithalat ihracat dengesi, istihdam ve sanayi yatırımları, yabancı sermaye konuları da ele alındı. Ayrıca devlet bankaları tarafından faiz indirimi yapılması konusunun da masaya yatırıldığı belirtildi. Toplantıya ilişkin Külliyeden bir açıklama yapılması bekleniyor. - ANKARA