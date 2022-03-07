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Ekonomi Koordinayson Kurulu, yarın Fuat Oktay başkanlığında toplanacak

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Ekonomi
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Ekonomi Koordinayson Kurulu, yarın Fuat Oktay başkanlığında toplanacak

EKONOMİ Koordinasyon Kurulu (EKK), yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplanacak.

EKONOMİ Koordinasyon Kurulu (EKK), yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplanacak.

EKK toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külleyisinde gerçekleştirilecek. Yarın saat 17.00'de yapılması planlanan toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yanısıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in katılması bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Ekonomi

Politika, Ekonomi, Haberler

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