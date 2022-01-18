Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı (2)

'2021 REEL GSYH BÜYEMESİ YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE BEKLENMEKTE'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu 4'üncü Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Toplantıda, son dönemde dünyadaki ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile enflasyon ve belirleyicilerinin değerlendirildiği, geçen ay detayları kamuoyuyla paylaşılan 'Türkiye Ekonomi Modeli' çerçevesinde alınan kararlara ilişkin gelişmelerin istişare edildiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

Toplantıda, enflasyon ve belirleyicilerinin değerlendirildiğine de vurgu yapılarak, "2021 yılında maliyet yönlü baskıların fiyatlar genel seviyesi üzerinde belirleyici olduğu, diğer yandan kur geçişkenliğinin etkileri değerlendirilmiştir. 2022 yılında bu çerçevedeki baskıların azaltılmasına yönelik tedbirler ele alınmıştır. Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde 20 Aralık 2021'den bu yana alınan kararlara ilişkin gelişmeler ele alınmış, ilerleme durumları değerlendirilmiş ve ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında kısa-orta ve uzun vadede atılması gereken adımlar Kurul üyeleriyle istişare edilmiştir. Toplantıda, 2022 yılında dengeli bir büyüme eğilimi yanında enflasyon görünümünde bir iyileşme sağlanması için Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde alınan kararların hızla ve etkin bir şekilde uygulanmaya devam edilmesinin ve sonuçlarının takip edilmesinin önemi üzerinde durulmuştur" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri