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Konya Ticaret Borsası

AA / Taner Aydın - Haberler | Ekonomi
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,282 lira, en yüksek 3,443 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,282 lira, en yüksek 3,443 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday3,2823,443

Ekmeklik diğer buğday3,1403,312

Ekmeklik beyaz sert buğday3,3153,413

Düşük vasıflı buğdaylar3,1023,414

Makarnalık buğday3,7123,737

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,7962,926

Mısır2,4002,939
BAKLİYATLAR

Fasulye5,6898,256

AA / Taner Aydın - Ekonomi Haberleri
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