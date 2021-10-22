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Konya Ticaret Borsası

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Ekonomi
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,223 lira, en yüksek 3,256 liradan satıldı.

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,223 lira, en yüksek 3,256 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday3,2233,256

Ekmeklik diğer buğday3,0783,078

Ekmeklik beyaz sert buğday3,1513,275

Düşük vasıflı buğdaylar3,1063,251

Makarnalık buğday3,4983,503

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,6782,678

Mısır2,3012,91
BAKLİYATLAR

Fasulye6,5018,01

AA / Zehra Melek Çat - Ekonomi Haberleri
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