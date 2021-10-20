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Konya Ticaret Borsası

AA / Taner Aydın - Haberler | Ekonomi
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,132 lira, en yüksek 3,282 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,132 lira, en yüksek 3,282 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday3,1323,282

Ekmeklik diğer buğday3,9793,121

Ekmeklik beyaz sert buğday3,0983,270

Düşük vasıflı buğdaylar2,9602,966

Makarnalık buğday3,2503,501

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,5762,661

Mısır2,1112,887
BAKLİYATLAR

Fasulye5,9358,301

AA / Taner Aydın - Ekonomi Haberleri
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