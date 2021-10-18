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Konya Ticaret Borsası

AA / Taner Aydın - Haberler | Ekonomi
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,003 lira, en yüksek 3,216 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,003 lira, en yüksek 3,216 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday3,0033,216

Ekmeklik diğer buğday2,8613,021

Ekmeklik beyaz sert buğday3,0923,253

Düşük vasıflı buğdaylar2,8673,182

Makarnalık buğday3,2763,276

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,5312,600

Yulaf2,4762,476

Mısır2,3512,877
BAKLİYATLAR

Fasulye6,6677,957

AA / Taner Aydın - Ekonomi Haberleri
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