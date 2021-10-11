Konya Ticaret Borsası
AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Ekonomi
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,821 lira, en yüksek 3,101 liradan satıldı.
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,821 lira, en yüksek 3,101 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,821
|3,101
|Ekmeklik diğer buğday
|2,852
|2,969
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,921
|3,132
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,738
|2,952
|Makarnalık buğday
|3,177
|3,177
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,487
|2,514
|Mısır
|2,305
|2,902
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,9
|7,865
AA / Zehra Melek Çat - Ekonomi Haberleri
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