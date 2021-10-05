Konya'da minibüs ücretleri güncellendi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da minibüs ücretleri güncellendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Konya'da minibüs ücretleri güncellendi

Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'da minibüs ücretlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı.

KONYA (İHA) - Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası ve Konya Esnaf Ve Sanatkarlar Odası (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'da minibüs ücretlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı.

Başkan Muharrem Karabacak, ulaşım güncellemesiyle ilgili olarak, "En son 06.08.2020 tarihinde almış olduğumuz şehir içi minibüs zammından sonra yaklaşık 14 ay gibi bir süre geçmiş olup, bu süre zarfında işletme, akaryakıt ve amortisman maliyetlerimize gelen artışlar nedeniyle minibüsle ulaşım ücretlerine düzenleme yapılma gereği doğmuştur. Yüzde 15'lik bir artışla uzaklık mesafelerine göre Minibüs ücretleri 3,50 lira, 3,75 lira ve 4 lira olarak açıklandı. Uygulama 07 EKİM Perşembe günü itibariyle başlanacak" denildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Necmettin Erbakan Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Amelia Hamlin
Spor Kenan Karaman Ersun Yanal Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Şans Oyunları İlham Aliyev Gazeteler Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya'da minibüs ücretleri güncellendi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 12:34:39. #1.11#