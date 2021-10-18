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Konut Fiyat Endeksi ağustosta yüzde 3,9 arttı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Konut Fiyat Endeksi ağustosta yüzde 3,9 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE) ağustosta aylık yüzde 3,9 ve yıllık yüzde 33,4 artışla 192,6 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi (KFE) ağustosta aylık yüzde 3,9 ve yıllık yüzde 33,4 artışla 192,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından Ağustos 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,9 artarak 192,6 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, ağustosta 2020'nin aynı ayına göre yüzde 33,4 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 11,9 oldu.

3 büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında, ağustosta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,3, 3,3 ve 3,8'lik artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 30,7, Ankara'da yüzde 28,5 ve İzmir'de 33,6 yükseldi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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