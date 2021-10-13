KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi'nde tehditler ve fırsatlar masaya yatırılacak

KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi (KOBİ21), bu yıl Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) ile Türkiye Bilişim Derneği'nin (TBD) işbirliğinde Türksat'ın desteğiyle 14 Ekim'de başlıyor.

KOBİ'ler için kurumsallaşma, girişimcilik ve ihracat konularının yanı sıra KOBİ ve Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatiflerinin güçlendirilmesi için izlenen bilişim politikalarının değerlendirileceği KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi'nde (KOBİ21) düşük katma değerli teknoloji kullanımının küçük ölçekli işletmelerin verimliliğine etkisi de masaya yatırılacak. Türkiye'de e-ticaret pazarının

gelişmesi için özellikle KOBİ'lerin internet ortamında rekabet edebilmeleri noktasında teknik altyapı giderlerinin desteklenmesinin de tartışılacağı kongrede kamu, üniversite ve finans kuruluşlarından birçok temsilci yer alacak.

"Geleceği Şekillendiren KOBİ'ler-Tehditler ve Fırsatlar" ana teması ile düzenlenecek olan KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi, Türksat'ın iletişim desteği ile 14 Ekim tarihinde Ankara'daki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda başlayacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri