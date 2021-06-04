EKONOMİ KİTAPLIĞI-Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm

T24 yazarı ve iş insanı Hayri Cem'in, daha önce yayınlanmış yazılarından yola çıkılarak genişletilen ve derinleşen kitabı "Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm" Orion Kitabevi'nden yayınlandı.

T24 yazarı ve iş insanı Hayri Cem'in, daha önce yayınlanmış yazılarından yola çıkılarak genişletilen ve derinleşen kitabı "Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm" Orion Kitabevi'nden yayınlandı.

Teknoloji, yeni yazılımlar, yapay zeka uygulamalarına odaklanan kitabın tanıtımında, dijitalleşmenin kavramdan, yaşam tarzına dönüşen yolculuğunun, "bir yandan göz kamaştırıcıyken, bir yandan da oldukça korkutucu senaryolara da" konu edildiğinin altı çizilerek, şöyle denildi:

"Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm tanımları, karşılaştırmaları ve yaptığı projeksiyonla kimi zaman bir dijital sözlük görevi görürken kimi zaman da ortaya koyduğu sıra dışı bakış açısıyla dijitale fütüristtik bir bakış sunuyor."İnce düşünülmüş başlıklarla kolay okunan, heyecan verici, dinamik bir içerik, kitap ele aldığı dev konu başlıklarını pratik ve güncel bir dille masaya yatıyor. "Veri diktatörlüğü, yapay zeka, blockchain, kuşaklar, toplumların tarihsel dönüşümü, markalar, sektörler, robotlar, yeni nesil yazıcılar… "Son yıllarda hayatımıza giren tüm bu dijital kavram ve olgular Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm'ün ele aldığı konular arasında yer alıyor. "Teknolojiden çekinmek ile onun çekim alanına girmenin dengesi nasıl kurulur? "Dijitalde etik kullanım ve yazılımlar nasıl mümkün olabilir? "Bilmediğimiz teknolojiler, hangi sektörlerin alameti farikası? "Kripto paralar güvenli mi? "Siber saldırılar siber pandemiye dönüşür mü? "Çin, dijital dünyanın neresinde? "Robotlar, işlerimizi elimizden alacak mı?"Hayri Cem, Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm'de bu sorulara cevaplar verirken aynı zamanda başka bir şey daha yapıyor ve elimize, dijital yaşam ve dijitalleşmeyle ilgili tartışılmaya değer yepyeni sorular bırakıyor. "

Hayri Cem'in, Orion etiketiyle yayımlanan ve tüm telif geliri Darüşşafaka Cemiyeti'ne devredilen 284 sayfalık "Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm" adlı kitabında, dijitalin kısa tarihi ile sonsuz geleceği, pratik ve güncel dili ve pratik içeriğiyle anlatılıyor. (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı