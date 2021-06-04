EKONOMİ KİTAPLIĞI-Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

EKONOMİ KİTAPLIĞI-Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm

EKONOMİ KİTAPLIĞI-Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

T24 yazarı ve iş insanı Hayri Cem'in, daha önce yayınlanmış yazılarından yola çıkılarak genişletilen ve derinleşen kitabı "Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm" Orion Kitabevi'nden yayınlandı.

T24 yazarı ve iş insanı Hayri Cem'in, daha önce yayınlanmış yazılarından yola çıkılarak genişletilen ve derinleşen kitabı "Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm" Orion Kitabevi'nden yayınlandı.

Teknoloji, yeni yazılımlar, yapay zeka uygulamalarına odaklanan kitabın tanıtımında, dijitalleşmenin kavramdan, yaşam tarzına dönüşen yolculuğunun, "bir yandan göz kamaştırıcıyken, bir yandan da oldukça korkutucu senaryolara da" konu edildiğinin altı çizilerek, şöyle denildi:

"Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm tanımları, karşılaştırmaları ve yaptığı projeksiyonla kimi zaman bir dijital sözlük görevi görürken kimi zaman da ortaya koyduğu sıra dışı bakış açısıyla dijitale fütüristtik bir bakış sunuyor."İnce düşünülmüş başlıklarla kolay okunan, heyecan verici, dinamik bir içerik, kitap ele aldığı dev konu başlıklarını pratik ve güncel bir dille masaya yatıyor. "Veri diktatörlüğü, yapay zeka, blockchain, kuşaklar, toplumların tarihsel dönüşümü, markalar, sektörler, robotlar, yeni nesil yazıcılar… "Son yıllarda hayatımıza giren tüm bu dijital kavram ve olgular Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm'ün ele aldığı konular arasında yer alıyor. "Teknolojiden çekinmek ile onun çekim alanına girmenin dengesi nasıl kurulur? "Dijitalde etik kullanım ve yazılımlar nasıl mümkün olabilir? "Bilmediğimiz teknolojiler, hangi sektörlerin alameti farikası? "Kripto paralar güvenli mi? "Siber saldırılar siber pandemiye dönüşür mü? "Çin, dijital dünyanın neresinde? "Robotlar, işlerimizi elimizden alacak mı?"Hayri Cem, Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm'de bu sorulara cevaplar verirken aynı zamanda başka bir şey daha yapıyor ve elimize, dijital yaşam ve dijitalleşmeyle ilgili tartışılmaya değer yepyeni sorular bırakıyor. "

Hayri Cem'in, Orion etiketiyle yayımlanan ve tüm telif geliri Darüşşafaka Cemiyeti'ne devredilen 284 sayfalık "Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm" adlı kitabında, dijitalin kısa tarihi ile sonsuz geleceği, pratik ve güncel dili ve pratik içeriğiyle anlatılıyor. (Fotoğraflı)


Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

EKONOMİ KİTAPLIĞI-Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Bergen Burak Sergen İlker Kaleli
Spor Gervinho Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EKONOMİ KİTAPLIĞI-Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 10:52:50. #1.14#

title