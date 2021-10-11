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Kırmızı nar cennetinde hasat başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kırmızı nar cennetinde hasat başladı

Tadı, rengi ve aromasıyla Türkiye'nin en değerli narlarının yetiştirildiği Döşemealtı ilçesinde nar hasadı başladı.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Tadı, rengi ve aromasıyla Türkiye'nin en değerli narlarının yetiştirildiği Döşemealtı ilçesinde nar hasadı başladı.

Döşemealtı ilçesinin tarımsal anlamda en önemli gelir kaynağı durumundaki nar, özellikle Çığlık Mahallesi'nde binlerce dönüm arazi üzerinde üretiliyor. Döşemealtı, Antalya'daki nar üretiminin yüzde 20'sini karşılıyor ve tadı, rengi, aromasıyla Türkiye'nin en değerli narı arasında yer alıyor.

Her yıl Ekim ayının ilk haftalarında başlayan nar hasadında başta bölge halkı olmak üzere çeşitli yerlerden binlerce günlük işçi istihdam imkanı buluyor. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç Döşemealtı ilçesinde üreticilerin nar hasadına katıldı. Nar bahçelerini gezen Başkan Turgay Genç, işçilerle birlikte nar kesimi yaptı. Başkan Turgay Genç, işçilerle de sohbet edip, şapka hediye etti.

Döşemealtı narının yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da sevildiğini ifade eden Başkan Genç, binlerce dönüm arazide üretilen narın, ülke ve ilçenin en önemli ihracat kalemlerinden olduğunu söyledi. Döşemealtı'nda yetişen narın tanıtımı için çalıştıklarını belirten Başkan Genç, "Türkiye'nin en önemli nar üretim sahalarından biri olan Döşemealtı, Antalya'nın en kaliteli narının üretildiği bölgedir. Nar hasadında çalışan işçilerimize kolaylıklar, üreticilerimize de bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kırmızı nar cennetinde hasat başladı

Kırmızı nar cennetinde hasat başladı

Kırmızı nar cennetinde hasat başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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