Kırgız alım heyeti Kahramanmaraş'ta iş dünyası ile buluştu

Kırgızistan'da tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren alım heyeti Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) organizasyonu ile Kahramanmaraşlı tekstil üreticileri ile bir araya gelerek ikili işbirliği görüşmelerinde bulundu.

KMTSO Başkan Yardımcısı Serdar Zabun ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu'nun da katıldığı etkinlik kapsamında Kahramanmaraş ekonomisi hakkında bilgi veren KMTSO Başka Yardımcısı Serdar Zabun, Oda olarak ihracatın ve özellikle Türk Cumhuriyetleri ile işbirliğinin geliştirilmesinin önemine değindi. Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu ise iki ülkenin kumaş ve hazır giyim üreticilerinin bir araya gelerek bu alanda ticaret hacmini artırmaları adına önemli bir çalışma gerçekleştirildiğini söyledi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası İhracat Destek Ofisi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Kahramanmaraş'ın ihracatını geliştirmek, yurt dışı alım heyetlerini şehrimize gelmesine sağlayarak yeni pazarlara ulaşmak ve sürdürülebilir ihracatı sağlamak hedefi ile Kırgızistan'ın önemli hazır giyim ve konfeksiyon üreticileri Kabi, Ailin, Mika, Toyboss, Sumaya, Bayan,Collbross, Ago İnstyle firmaları ile Kahramanmaraşlı kumaş ve konfeksiyon üreticileri KMTSO fuayesinde bir araya gelerek 150'den fazla ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kırgızistan Avrasya İş Kulübü-Kırgız Türk Tekstil Merkezi Geliştirme Merkezi işbirliğinde gerçekleşen organizasyon sonrasında katılımcı firmalarla yapılan değerlendirmede, Kırgızistan'da hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün lokomotif sektör olduğu, bu organizasyonların devamı ile Kahramanmaraş'taki kumaş üreticileri için Kırgızistan'ın önemli bir pazar olacağı konusunda görüş birliği sağlandı. Heyet daha sonra Kahramanmaraş'ın tarihi kapalı çarşı ve turistik bölgelerinde yapılan geziden sonra şehirden ayrıldı. - KAHRAMANMARAŞ