Kilis'te kurabiye kandillerin vazgeçilmesi - Haberler
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Kilis'te kurabiye kandillerin vazgeçilmesi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Yerel
Kilis'te kurabiye kandillerin vazgeçilmesi

Kilis'te yöreye özgü kurabiye kandillerde yoğun ilgi görüyor.

KİLİS (İHA) - Kilis'te yöreye özgü kurabiye kandillerde yoğun ilgi görüyor.

Kilis'te tatlıcılar tarafından üretilen Kilis yöresine özgü kurabiye, yağ, şeker, un ve irmik ile yapılıyor. En çok kandil gecelerinde evlerde tüketilen ve hayrat olarak dağıtılan kurabiyenin kilosu 25 TL'den satılıyor. Kurabiye üreticisi Atilla Bekan, yağ, şeker, un ve irmikle yapıldığını ifade ederek, "Kilis'te genellikle kandil günlerinde evlerde tüketilen, hayır sahipleri yakınları için kurabiyeleri alarak dağıtır. Kurabiyenin kilosu 25 TL, ortalama 25-30 arasında kurabiye sığar bir kiloya. Kilis kurabiyesi büyük olmaz, ufak olur. Üzerine de tepsiye yapılarak konduktan sonra iri fıstık konur" dedi. - KİLİS

Kilis'te kurabiye kandillerin vazgeçilmesi

Kilis'te kurabiye kandillerin vazgeçilmesi

Kilis'te kurabiye kandillerin vazgeçilmesi

Kilis'te kurabiye kandillerin vazgeçilmesi

Kilis'te kurabiye kandillerin vazgeçilmesi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kilis'te kurabiye kandillerin vazgeçilmesi - Haberler
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