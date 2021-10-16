Kestanede şaşırtan fiyat farkı: Üreticide 5-10 TL büyükşehirde 35-40 TL - Haberler Ekonomi
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Kestanede şaşırtan fiyat farkı: Üreticide 5-10 TL büyükşehirde 35-40 TL

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Ekonomi
Kestanede şaşırtan fiyat farkı: Üreticide 5-10 TL büyükşehirde 35-40 TL

Kestanede şaşırtan fiyat farkı: Üreticide 5-10 TL büyükşehirde 35-40 TL Sinop'ta köylünün umudu bağladığı kestane bolluğuyla sevindirirken fiyatlarıyla üzüyor.

ERFELEK, SİNOP (İHA) - Kestanede şaşırtan fiyat farkı: Üreticide 5-10 TL büyükşehirde 35-40 TL

SİNOP - Sinop'ta köylünün umudu bağladığı kestane bolluğuyla sevindirirken fiyatlarıyla üzüyor. Kestane toplayan köylü ürünü istediği fiyattan satamadığını söylerken, toptancının ürünün kilosunu 5-10 TL'den aldığını büyükşehirlerde ise 35-40 TL'den bunun satıldığını belirtiyor. Aradaki fiyat farkı şaşırtıyor.

Sinop'ta geçen sene kuraklık nedeniyle rekoltenin düşük olduğu kestane bu sene patlama yaptı. Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, geçen seneki 200 ton rekoltenin aksine bu sene 500 ton rekolte beklentisi olduğunu söyledi. Kestane bolluğu fiyatıyla tüketiciyi memnun ederken kestane toplayan köylü ise aynı oranda memnun kalmadı.

Erfelek'te kestane piyasasının döndüğü kestane pazarında yüzler gülmüyor. Köylerden topladıkları ürünlerini buraya getiren vatandaşlar toptancıların ürünü ucuza almak istediğinden yakınıyor. Ufak kestanenin fiyatının 10- 12 TL, orta kestanenin 15 TL, büyük kestanenin 20 TL olması lazım gelirken toptancıların büyük kestaneyi 12 TL'ye, ufak kestaneyi 7-8 TL'ye almaya çalıştığı belirtiliyor. Kestanenin büyükşehirlerde 35-40 TL'den satıldığını belirten köylü kendilerinden 5-10 TL'ye alınmak istenmesini emeğinin karşılığı olarak görmüyor.

Toptancılar ise buna karşın kestanenin sadece Sinop'ta yetişmediğini Karadeniz'de Şile'den Erfelek'e kadar kestane ormanlarının olduğu belirtiyor. Bir iki hafta önce fiyatın 25-30 TL olduğunu belirten toptancılar ürünün bollaşmasıyla fiyatın indiğini savunuyor. Ürün tüketiciye ulaşan kadar başka aracıların da devreye girdiğini bunun da etkili olduğunu belirtiyor. Kestane için geçmişten bu yana "yiyen doymamış satan olmamış" dendiğini bunun ticaretinin yapılıp da mal mülk sahibi olunamayacağını belirtiyorlar. Kestanenin fire veren bir ürün olduğunu 50 kilo çuvalı boşaltıp tekrar tartsan 49 kilo geleceğini hele ki kavrulurken yüzde 40 fire verildiğini ifade ediyorlar. Bu nedenle ürünü 20 TL'den alsan kavrulmuşun 70-80 TL'ye bulunabileceğini belirtiyorlar.

Kestanede şaşırtan fiyat farkı: Üreticide 5-10 TL büyükşehirde 35-40 TL

Kestanede şaşırtan fiyat farkı: Üreticide 5-10 TL büyükşehirde 35-40 TL

Kestanede şaşırtan fiyat farkı: Üreticide 5-10 TL büyükşehirde 35-40 TL

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Ekonomi Haberleri
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