Şarkıcı Hadise'nin yeni moda markası KERT ilk kez GittiGidiyor'da beğeniye sunulurken, geniş bir ürün yelpazesine sahip koleksiyonda tüm kadınlara hitap eden pratik ve zamansız parçalara yer verdi.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor yeni ürün ve marka iş birlikleriyle kullanıcılarına farklı kategorilerde çok sayıda seçenek sunuyor.

Ünlü isimlerin özel tasarımlarını platformuna taşımaya devam eden GittiGidiyor, son olarak Hadise'nin yeni markası KERT'i kullanıcılarının beğenisine sundu. KERT, stil sahibi çizgileri ve pratikliğiyle dikkati çekiyor. İlk kez ve sadece GittiGidiyor'da satışa sunulan markanın koleksiyonunda yirmiden fazla parça yer alıyor.

Hadise'nin kendi tarzından ilham aldığı ve stilini yansıttığı koleksiyonda bodysuit, gündüzden geceye geçişi kolaylaştıran elbiseler, hem günlük hayatta hem de sporda kullanılabilen eşofmanlar gibi günün her anı için kurtarıcı parçalar bulunuyor. Geniş bir ürün yelpazesine sahip koleksiyondaki ürünler nefes aldıran kumaşlara sahipken, vücut biçimine göre form alıyor. En küçük bedenden en büyük bedene kadar her kadına uygun ürünlerin tasarlandığı koleksiyon ile marka tüm kadınlara hitap ediyor.

"Ürün çeşitliliğimizi sürekli artırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü (CCO) Bülent Elçin, zengin ürün ve fiyat çeşitliliği sunmayı önemsediklerinin altını çizerek, "Dijitalleşme yatırımları her geçen gün artıyor. Bu da daha çok markanın e-ticaret ekosistemine dahil olmasına ve markaların online satış kanallarına ağırlık vermeye başlamasına neden oluyor. Bu doğrultuda 34,5 milyon kullanıcıya sahip GittiGidiyor olarak ürün çeşitliliğimizi sürekli artırıyoruz ve kullanıcılarımızı keşfedecekleri yeni markalarla buluşturuyoruz. Hadise'nin KERT markası da platformumuzdaki çeşitliliğe dahil oldu. Yeni iş birlikleriyle hem iş ortaklarımızın yanında olmaya hem de kullanıcılarımıza farklı ürünler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.