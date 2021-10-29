Kemaliye Sulama Kooperatifi'ne büyükşehirden can suyu

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Kemaliye Mahallesi'nde bulunan sulama kooperatifinin kullanımına sunulmak üzere 4 adet sondaj kuyusu açılması için çalışmalara başladı. Kooperatif ait 4 kuyuda yüksek bor çıkması nedeniyle gelen talep üzerine harekete geçen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yeni kuyu yerlerini belirleyerek ihaleye çıktı.

Alaşehir'e bağlı Kemaliye Mahallesi'nde bulunan sulama kooperatifine ait 4 adet kuyuda yüksek bor çıkması nedeniyle kuyular tarımsal sulamada kullanılamadı. S.S. Kemaliye Sulama Kooperatifi'nin Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı müracaat sonrasında Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı harekete geçti. Teknik personeller tarafından yürütülen teknik araştırmalar ve etüt çalışmaları sonucu yeni kuyu yerleri belirlenerek ihaleye çıkıldı. İhale süreci tamamlanan ve yer teslimi yüklenici firmaya yapılan iş ile ilgili çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak ve açılan kuyular sulama kooperatifinin kullanımına sunulacak.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınmaya ve üreticilere verdiği önemle hizmetlerimize devam ediyoruz. Örtü altı yetiştiriciliğinden fidan desteğine, gölet yapımından, tarımsal tahmin istasyonlarına kadar kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarımsal üretimin artarak devamını ve üreticilerimizin kalkınmasını çok önemsiyoruz. Bu bağlamda Alaşehir ilçemiz Kemaliye Mahallemize böyle bir hizmet vermekten de mutluluk duyuyoruz. 17 ilçenin tamamında kırsal kalkınmanın sağlanması adına hizmetlerimiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Ergün'e teşekkür ettiler

Toplam 4 bin dekar tarım arazisi ve 411 üyenin yapılan hizmetten faydalanacağı bildirilirken, S.S. Kemaliye Sulama Kooperatifi Başkanı Mustafa Günen, Kooperatif Müdürü İsmail Pamuk ve vatandaşlar yapılan hizmetten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve tüm ekibine teşekkürlerini iletti. - MANİSA