Kayserili sanayiciler en fazla ihracatı ABD'ye yaptı

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin mobilya sektöründe öncü kentlerinden Kayseri'de bu yıl en fazla ihracat ABD'ye gerçekleştirildi.

Mobilyanın yanında elektrikli ev aletleri, çelik kapı, kablo, dokuma ve tekstil alanlarında da önemli ihracat potansiyeline sahip olan kentte, 2021 yılının ilk 8 ayında Kayseri Serbest Bölge de dahil 2 milyar 247 milyon dolarlık ihracat yapılırken ABD, 185 milyon 42 bin dolarla ilk sırada yer aldı.

İhracatta geçen yıla göre yüzde 44,42'lik artışla Türkiye ortalamasının üzerinde artış yakalayan Kayseri'de sanayiciler, ABD'den sonra en çok ürünü Almanya, Irak ve İtalya'ya sattı.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, AA muhabirine, Kayserili sanayiciler olarak ihracatta yüksek performans sergilediklerini ve 2021 yılında 3,5 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi.

2020 yılında Kovid-19'a rağmen ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdıklarını aktaran Büyüksimitci, "Geçtiğimiz yıl 2 milyar 650 milyon dolar civarında ihracat yaptık. 1,5 ay boyunca yurt dışına 1 liralık bile mal göndermedik. Ama daha sonraki aylarda telafi ettik." dedi.

Bu yıla iyi başladıklarını ve Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat yaptıklarını anlatan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Bu yıl sonu itibarıyla 2020'ye göre yüzde 30 ila 35 ihracatımızın artmasını hedefliyoruz. Bu artış da Kayseri için 3,5 milyar dolar ihracat demek. Kayseri'nin potansiyeline baktığımız zaman daha gidilecek çok yolumuz var. Yeni yatırımlarımız var. Burada güzel olan şeylerden biri de özellikle pazar çeşitlenmemizi daha iyi yapmaya başladık. ABD pazarında Kayseri olarak çok zayıftık. Son yıllarda yaptığımız atakla ihracatımızda ABD birinci sıraya çıktı. Avrupa yine bizim en büyük ticaret ortağımız, toplam ihracatımızın yüzde 45'ini Avrupa'ya yapıyoruz. Almanya her zaman ikinciliği koruyor. Irak üçüncü sırada. İnşallah çok ciddi yeni yatırımlar var. Bunlarla beraber daha sonraki yıllarda ihracatta daha fazla yukarı gideceğimize inanıyorum. Kayseri bunu yapabilecek kapasitede ve kabiliyette."

"İhracat kapasitemizi artıracağız"

Büyüksimitci, bu yılın ilk 8 ayındaki 2 milyar 247 milyon dolarlık ihracatta en büyük payı 550 milyon 377 bin dolarla mobilya sektörünün aldığına işaret etti.

İhracatta ikinci sırayı 336 milyon 938 bin dolarla elektrikli ev aletlerinin aldığını ifade eden Büyüksimitci, şu bilgileri verdi:

"Kayseri'de en önemli sektör mobilya sanayi. ABD'den Uzak Doğu'ya, Afrika'ya kadar birçok ülkeye mobilya ihraç ediyoruz. Bizim firmalarımız Türkiye'de bulunan birçok şehirden ölçeği daha büyük firmalar. Şansımız burada yüksek. Elektrikli ev aletleri alanında da ciddi büyüme ve yatırımlar var. Büyük firmalarımız çok ciddi yatırım yapıyor. Elektrikli ev aletleri, ihracatımızda ikinci sırada. Türkiye'de de elektrikli ev aletleri ihracatında İstanbul'dan sonra ikinci sıradayız. İnşallah orada da ihracat kapasitemizi artıracağız. Kayseri öte yandan kablo, çelik kapı, tekstil alanında da çok iyi durumda. Şu ana kadar 176 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yaklaşık 1900 ihracatçımız var. Bir dolar ihracat yapan sanayicimizi de 150 milyon dolar ihracat yapan sanayicimizi de tebrik ediyorum."

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