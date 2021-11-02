Kayseri Ticaret Borsası
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Ekonomi
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 95 lira, takım pastırmanın kilogramı 145 liradan satıldı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 95 lira, takım pastırmanın kilogramı 145 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
AA / Ergün Haktanıyan - Ekonomi Haberleri
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