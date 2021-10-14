Kayseri OSB'de iki parsel için 24 başvuru

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iki parselin satışı için noter huzurunda kura çekilişi yapıldı. Kura çekilişine 24 müteşebbis katıldı. Kayseri Osb Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, katılımcı sayısının fazlalığının yatırıma ilginin göstergesi olduğunu söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Ahi Evran Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile mülkiyeti Kayseri OSB'ye ait olan iki ayrı parselin satışı gerçekleştirildi. Kura çekilişi öncesi bir konuşma yapan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 24 sanayicinin başvuruda bulunmasını önemsediğini ifade ederek, "Bildiğiniz üzere daha önce sanayi parsellerimizin ihaleyle satışını gerçekleştirmiştik ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da görüşü doğrultusunda iki parselimizi noter huzurunda yapacağımız kura çekilişi ile sanayicilerimize vereceğiz. Kura çekilişimize katılmak üzere 24 sanayicimiz başvuru yaptı. İki arsa için bu kadar çok başvuru yapılması yatırıma ne denli ilgi gösterildiğini ortaya koyuyor. Bu ilgiden dolayı müteşebbislerimize teşekkür ediyorum. Kurada çıkacak sanayicilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Alacakları parsellerde katma değerli üretimler yapmalarını, istihdama, ihracata ve topyekun ekonomimize katkıda bulunmalarını temenni ediyorum" dedi.

Kura çekilişi sonucu 7591 geçici parsel numaralı 8 bin 414 metrekare büyüklüğündeki parseli Hasçelik Firması, 7596 geçici parsel numaralı 6 bin 201 metrekare büyüklüğündeki parseli ise KLC Enerji firması dolu çekti. Her parsel için ayrıca ikişer adet yedek çekilişi yapıldı. - KAYSERİ