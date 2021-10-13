Kayseri'de eylül ayında 3 bin 139 adet konut satıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de eylül ayında Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,5 artarak, bir önceki aya göre yüzde 13 azalarak 3 bin 139 oldu.

TÜİK konut satış istatistiklerine göre, Kayseri 3 bin 139 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 2,1 pay aldı.

Eylül ayında Kayseri'de satılan konutların 899'u ilk defa satılırken, 2 bin 240 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi.

Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 28,6 olurken ikinci el satışların payı ise yüzde 71,4 olarak gerçekleşti.

İkinci el olarak satılan konutların oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,6 artarak 2 bin 240 oldu.