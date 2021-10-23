Kaymakamdan baraj müjdesi

Edirne'nin İpsala ilçe Kaymakamı Güngör, ilçeye bağlı Karaağaç köyünde ceviz hasadının devam eden, ceviz üreticileri ile bir araya geldi. Kaymakam, ziyarette yakında ihalesi yapılacak olan baraj müjdesi verdi.

Ziyarette Kaymakam Ekrem Güngör, İlçe Tarım Müdürü Olcay Karbuz ve Karaağaç Köy Muhtarı Seyfettin İlkdogmuş devam eden ceviz hasadını ve kurutma alanlarını ve yapılacak baraj alanını ziyaret etti.

Bölgedeki ceviz hasatlarını ve kurutma tesislerini ziyaret eden Kaymakam Güngör üreticilerle sohbet ederek, üretimi artırma adına çiftçilerin fikirlerini dinledi. Hasat hakkında bilgi alarak üreticilerin sulamayla ilgili üretimde karşılaştıkları sorunları dinledi.

Karağaç barajının çok yakında ihalesinin yapılacağını ileten Kaymakam Güngör, 52 milyon TL tutarındaki kaynağın bu iş için bakanlıkça ayrıldığını, ilgili barajın bitmesiyle sulama sorununu kalmayacağını ifade etti. Barajın yapılacağı alanı da gezen Kaymakamı Güngör, bu yatırımın bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaymakam Güngör ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Bölgemizin coğrafi yapısına uygun olarak yetişen ve tatları, renkleri, kokusu, doğallığı ve kalitesiyle diğer ürünlerden ayrılan cevizimiz için reklam ve tanıtım faaliyetlerine başladık. Amacımız çiftçimizi desteklemek ve emeklerinin karşılığını tam olarak almalarını sağlamaktır. Bu kapsamda halkımızın geçim kaynağı bu güzel ürünle ile ilgili markalaşma çalışmalarına başladık. Marka tescili başvurumuzu kaymakamlığımız koordinasyonunda ziraat odası başkanlığı aracılığıyla yaptık. Bu kapsamda da ürünlere özgü sloganlar oluşturulacak ve marka tescili alınmasından sonra ise gerekirse coğrafi işaret alınması ile ilgili de gerekli mercilere resmi müracaatları yapacağız. Aynı zamanda tanıtım yapılması ve üreticilerimizi desteklemek amacıyla ve ceviz ile ilgili olarak resmi logo tasarlanıp ambalaj örneği de oluşturulmuştur. Bunun yanında kısa tanıtım videoları da yapılacaktır. Tüm projelerimize her zaman destek veren başta Sayın Valimiz olmak üzere, İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, İpsala Ziraat Odası Başkanlığımıza teşekkür ederiz" dedi - EDİRNE