Kavcıoğlu: "Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladı, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati...
AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Kavcıoğlu: "Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladı, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirildi.
Kavcıoğlu: "Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladı, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirildi."
AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri