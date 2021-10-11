Kavcıoğlu: 'Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladı, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati... - Haberler Ekonomi
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Kavcıoğlu: "Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladı, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati...

AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Kavcıoğlu:

Kavcıoğlu: "Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladı, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirildi.

Kavcıoğlu: "Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladı, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirildi."

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri
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Haber: Kavcıoğlu: 'Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladı, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati... - Haberler Ekonomi
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