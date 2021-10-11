Kavcıoğlu: 'Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası olarak para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek amacıyla rezerv birikiminin devamını... - Haberler Ekonomi
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Kavcıoğlu: "Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası olarak para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek amacıyla rezerv birikiminin devamını...

AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Kavcıoğlu:

Kavcıoğlu: "Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası olarak para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek amacıyla rezerv birikiminin devamını amaçlamaktayız"

Kavcıoğlu: "Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası olarak para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek amacıyla rezerv birikiminin devamını amaçlamaktayız"

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri
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Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi
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Haber: Kavcıoğlu: 'Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası olarak para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek amacıyla rezerv birikiminin devamını... - Haberler Ekonomi
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