Kavcıoğlu: "Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası olarak para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek amacıyla rezerv birikiminin devamını...
AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Kavcıoğlu: "Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası olarak para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek amacıyla rezerv birikiminin devamını amaçlamaktayız"
Kavcıoğlu: "Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası olarak para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek amacıyla rezerv birikiminin devamını amaçlamaktayız"
AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri