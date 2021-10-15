Kavcıoğlu: "(Kurdaki hareketlilik) 21 Ekim'e (PPK toplantısı) kadar teknik ekiple çalışacağız. Bütün gelişmeleri analiz ederek bir karar vereceğiz"
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Kavcıoğlu: "(Kurdaki hareketlilik) 21 Ekim'e (PPK toplantısı) kadar teknik ekiple çalışacağız. Bütün gelişmeleri analiz ederek bir karar vereceğiz"
Kavcıoğlu: "(Kurdaki hareketlilik) 21 Ekim'e (PPK toplantısı) kadar teknik ekiple çalışacağız. Bütün gelişmeleri analiz ederek bir karar vereceğiz"
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri