Kavcıoğlu: "Erken Uyarı Sistemi'ni bitirdik"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklaması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklaması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. (7)
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Erken Uyarı Sistemi'ni bitirdik. Fiyat gelişmelerinde, ürün rekoltelerinde çalışmalarımız daha sağlıklı sürecek, fiyatlar noktasında önemli katkı yapacak"