Kavcıoğlu: Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 18,4 olacağını, 2022'de yüzde 11,8, 2023'de yüzde 7'ye gerileyeceğini, orta vadede yüzde 5'te istikrar...
AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Kavcıoğlu: Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 18,4 olacağını, 2022'de yüzde 11,8, 2023'de yüzde 7'ye gerileyeceğini, orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağını düşünüyoruz.
Kavcıoğlu: Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 18,4 olacağını, 2022'de yüzde 11,8, 2023'de yüzde 7'ye gerileyeceğini, orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağını düşünüyoruz
AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri
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