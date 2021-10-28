Kavcıoğlu: "15 Ekim 2021 itibarıyla rezerv rakamımız 126 milyar dolar seviyesine yükselmiştir" - Haberler Ekonomi
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Kavcıoğlu: "15 Ekim 2021 itibarıyla rezerv rakamımız 126 milyar dolar seviyesine yükselmiştir"

AA - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı"ndaki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı"ndaki konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. (3)

Kavcıoğlu: "15 Ekim itibarıyla rezerv miktarımız 126 milyar dolara yükseldi. Para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek için rezerv birikiminin devamını amaçlıyoruz."

Kavcıoğlu: 15 Ekim 2021 itibarıyla rezerv rakamımız 126 milyar dolar seviyesine yükselmiştir

Kavcıoğlu: 15 Ekim 2021 itibarıyla rezerv rakamımız 126 milyar dolar seviyesine yükselmiştir

Kavcıoğlu: 15 Ekim 2021 itibarıyla rezerv rakamımız 126 milyar dolar seviyesine yükselmiştir

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Kavcıoğlu:
AA - Ekonomi Haberleri
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