Kavcıoğlu: "15 Ekim 2021 itibarıyla rezerv rakamımız 126 milyar dolar seviyesine yükselmiştir"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı"ndaki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı"ndaki konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. (3)
Kavcıoğlu: "15 Ekim itibarıyla rezerv miktarımız 126 milyar dolara yükseldi. Para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek için rezerv birikiminin devamını amaçlıyoruz."