Katmerciler, döviz borçlarının bir kısmını TL'ye çevirdi

Katmerciler, döviz borçlarının bir kısmını TL'ye çevirdiğini duyurdu.

Katmerciler'in Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin 14.10.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP bildiriminde, finansal kuruluşlara 14 milyon 493 bin 975,27 avro 630 bin 908,66 Dolar ve 9 milyon 342 bin 645,53 TL olmak üzere toplam 158 milyon 707 bin 672,47 TL erken ödeme gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Şirketimizin döviz açık pozisyonunun azaltılması amacıyla finansal kuruluşlara olan toplam 11 milyon 638 bin 810 avro borcu ortalama 10,79 TL kuruyla ve 1 milyon 43 bin 533 dolar borcu da ortalama 9,60 TL kuruyla yüzde 20 yıllık faiz oranıyla Türk lirası cinsine çevrilmiştir.

Finansal kuruluşlara bugün itibarıyla yabancı para birimi cinsinden güncel borçlarımız toplam 31 milyon 407 bin 608 avro ve 376 bin 138 dolar olarak sürdürülmekte olup 2024 yılının ilk çeyrek sonuna kadar şirketimizin finansal kuruluşlara döviz cinsinden herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır."

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